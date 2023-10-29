Moda Çikolatacısı ülke genelinde bayilik çalışmalarına başladığını duyurdu

Statista'nın paylaştığı verilere göre çikolata ve çikolata şekerlemesi pazarındaki hacmini 2028’e kadar 239,90 milyon kilograma ulaştırarak uluslararası arenadaki payını artırmayı hedefleyen Türkiye’deki yerli markalar bu büyümeyi tetikliyor. Özellikle de bir kültür haline gelmiş geleneksel Türk çikolatalarını farklı formüllerle harmonize ederek yeni lezzetler yaratmaya odaklanan ve böylece her damak tadına hitap edenler rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.

Son olarak Moda Çikolatacısı, ülke genelinde bayilik çalışmalarına başladığının müjdesini verdi. 2015'ten bu yana Kadıköy'ün Moda semtinde en çok tercih edilen işletmelerden biri olduklarını belirten Moda Çikolatacısı'nın Kurucusu Selçuk Vayiç, ”Son aylarda aldığımız taleplerin ardından ağımızı genişletmeye karar verdik. Bayilik çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

“Marka gücümüzü profesyonellerle paylaşacağız”

"Uzun yıllardır en iyi ve kaliteli hizmeti vermek için emek veriyoruz. Markamızın bu kadar tercih edilmesinin sebebi de titiz çalışma tarzımız" diyen Moda Çikolatacısı Kurucusu Selçuk Vayiç, "2015'te küçük bir dükkan olarak başlayan yolculuğumuza 2019'da geliştirilmiş yeni yerimizde devam ediyoruz. Yola çıkış felsefemiz ortak damak tadı ile geleneksel lezzetleri buluşturmak. Modern ortamlarda ve yöntemlerle sunduğumuz ürünlerimizin daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için marka gücümüzü profesyonel işletmecilerle paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“İlk tercihimiz İstanbul ve çevre iller”

Bayilikler için İstanbul ve çevre illeri önceliklendireceklerini belirten Moda Çikolatacısı Kurucusu Selçuk Vayiç, yurt dışından talepler gelmesi halinde tercihlerinin master franchise modeli olacağını da söyleyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kârlılığımız ciro üzerinden %70 ve net olarak %35 oranlarında. Kost maliyetimiz de %35 civarında. Bunları daha da yukarı çıkarmak için bizi biz yapan tüm unsurları kapsayan çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin, yeni açılacak işletmelere fizibilite ve konsept konusunda profesyonel danışmanlık vereceğiz. Ancak, Moda Çikolatacısı bayiliği alacak olan işletmelerin çalıştırması gereken minimum personel sayısı 5 olmalı. Tabi mekanın büyüklüğüne bağlı olarak çalışacak personel sayısında artış da olabilir.”