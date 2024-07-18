Erdoğan'a Yakın İsim Seyhan Avşar'a Konuştu: 'AYM İçin Başörtülü Aday Arandı', 'Yerlikaya İstese De Adım Atamaz'

Türkiye günlerdir Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz’in MHP lideri Bahçeli’nin elini öptüğü görüntüleri konuşuyor. Bugün ise AYM üyeliğine Metin Kıratlı’nın atanması en dikkat çeken konu başlıklarından biri oldu. Cumhurbaşkanı’na yakın bir isim ise bu iki gündem maddesini Gerçek Gündem’e değerlendirdi. Kaynağımız, “Cumhurbaşkanımız AYM için başörtülü aday arıyordu” dedi. El öpme görüntüsüne ilişkin ise, “Ali Yerlikaya istese de adım atamaz” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'a Yakın İsim Seyhan Avşar'a Konuştu: 'AYM İçin Başörtülü Aday Arandı', 'Yerlikaya İstese De Adım Atamaz'

Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karedeniz'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine Saray'dan bir ismin atanması Türkiye gündemine oturdu. Cumhurbaşkanının en yakınındaki isimlerden biri ise bu iki önemli olaya ilişkin Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'a konuştu.

“Cumhurbaşkanımız AYM üyeliği için son 2 aydır başörtülü kadın bir aday arıyordu” diyen önemli isim, “Ancak olmadı. Çünkü seçilecek üyenin hukuk fakültesi mezunu, yüksek bürokrasiden bir isim olması gerekiyordu. Bu şartlar olmasa şimdiye kadar başörtülü pek çok kadın aday bulunabilirdi. Metin Kıratlı ismi de gündemdeydi. Ama uygun aday bulunsaydı Kıratlı üye yapılmazdı” sözlerini kullandı.

‘YAŞA HÜRMETEN YAPILAN DAVRANIŞ’

“Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz’in MHP lideri Devlet Bahçeli’nin elini öpmesi de çok konuşuldu. Sizce soruşturma açılır mı?” şeklindeki sorumuza ise, “Süleyman Karadeniz meselesine gelince… Soruşturma açılmaz. Devlet Bahçeli 76 yaşında bir siyasetçi. Orada yaşa hürmeten yapılan bir davranış var. Cumhurbaşkanı bu davranış nedeniyle kimseyi üzmez. Yerlikaya’nın bir hamlede bulunmasına da izin vermez” dedi.

‘İSTESE DE ADIM ATAMAZ’

“Ancak olayın şöyle de bir yönü var” diyen önemli isim, “Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu’nun isminin bu kadar konuşulduğu ve MHP liderinin kendisini desteklemediğini çok iyi bildiği için böyle bir girişimde bulunarak Bahçeli’yi daha da karşısına almak istemez. Yani böyle bir girişimde bulunmaz, bulunamaz. İstese de adım atamaz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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