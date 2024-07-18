Aşure Kazanları Kaynamaya Başladı

Ümraniye Belediyesi, Muharrem ayı sebebiyle bir hafta boyunca çeşitli noktalarda aşure dağıtımında bulunacak.

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Aşure Kazanları Kaynamaya Başladı

Ümraniye Belediyesi her sene gerçekleştirdiği aşure dağıtım geleneğini bu yıl da devam ettiriyor. Belediye, ilçe genelinde çeşitli noktalara kurulan alanlarda vatandaşlara aşure ikramında bulunacak. Bir hafta boyunca sürecek dağıtımlarda toplamda 65 bin vatandaşa aşure ikram edilecek. Dağıtımı yapılacak aşureler ise kazanlarda kaynamaya başladı.

Günde 10 bin kişilik aşure yaptıklarını belirten aşçı Kadir Küçükkaya, “Ümraniye Belediyesi olarak günde 10 bin kişilik olmak üzere bir hafta boyunca aşure dağıtımı yapıyoruz. Hijyenik ortamlarda olmasına dikkat ediyoruz ve birinci sınıf ürünlerle yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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