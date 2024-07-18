Yeni Evlenecek Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği 3 İlde Daha Başlıyor: İşte Detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gençlere evlilik desteği kapsamında sunulan faizsiz kredi uygulaması 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde başlamıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Projeye ilginin yoğun olduğunu belirten Bakan Göktaş, şu ana kadar 11 bin 11 çiftin başvuruda bulunduğunu, 3 bin 500'den fazla gence evlilik ve danışmanlık hizmeti verilmeye başlandığını söyledi.

Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağladıklarını belirten Göktaş, 'Bu ay 733 çiftimize ödemesini gerçekleştirdik. Bugüne kadar başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan toplam 2 bin 385 çiftin paraları hesaplarına yatırıldı. Önümüzdeki aylarda bu rakam daha da artacak' diye konuştu.

3 İLDE DAHA UYGULANACAK

Yeni evlenecek çiftlere verilen faizsiz kredi desteğiyle ilgili yeni bir bilgi de paylaşan Bakan Göktaş, deprem bölgesinde başlatılan uygulamanın 3 ilde daha uygulamaya alınacağını söyledi.

Göktaş, 'Bu konuda yeni bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde doğum oranının en düşük olduğu üç ilimizi de pilot uygulama kapsamına almayı, Aile ve Gençlik Fonumuzu buralarda uygulamayı hedefliyoruz' dedi.

TÜİK verilerine göre doğurganlığı en az olan iller Karabük, Zonguldak ve Bartın diye sıralanıyor. Bakanın açıklamalarına göre bu illerde de yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği verilecek.

Kaynak: AA