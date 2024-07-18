Seyhan Avşar Yazdı: Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti?

Aslında pek çoğumuz bu kavganın 6 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında verdikleri hak ihlali kararıyla kızıştığını düşünüyor. Durum pek de öyle değil.

Tarih 2 Şubat 2023…

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın başkanlıktaki görev süresi 13 Şubat’ta doluyordu. Arslan, yeniden başkan olmak için aday oldu. Ancak karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık destek verdiği eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan vardı.

Erdoğan’ın desteklediği isimle yarışmak kolay değildi. Ancak yapılan gizli oylamada Arslan, 15 üyenin sekizinin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Erdoğan’ın desteklediği Fidan’a ise sadece yedi oy çıktı. Bu durum Erdoğan’ın AYM’ye atadığı isimlerden dahi destek göremediği gözler önüne seriyordu

Tarih 9 Mart 2023...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak 2023’te tedbiren bloke konulmasına karar verilmişti. Partinin bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından ele alındı ve bloke kararı kaldırıldı. Bu karar da tıpkı başkanlık seçimindeki gibi 7'ye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındı.

Bu karar MHP liderini çok kızdırdı. “Adı yüksek, aidiyeti ve ahlakı küçücük” diyerek AYM üyelerini hedef aldı. Ancak kızan sadece Bahçeli değildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok kızmış ve telefona sarılmıştı. Bazı AYM üyelerini arayarak, “Size çok güveniyordum. Hesaplardaki blokenin kaldırılması yönünde nasıl oy kullanırsınız?” diye hesap sordu. Erdoğan’ın aradığı AYM üyelerinden biri bu telefon konuşmasını tüm detaylarıyla anlattı.

Her geçen gün daha da siyasallaşan yargı camiasından iktidarın beklentileri fazlaydı. Ancak bu gidişat AYM üyelerinin “biat” etmediğini gösteriyordu.

Tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’a ilişkin AYM’nin verdiği hak ihlali kararı ise bardağı taşıran son damla oldu.

İktidarın AYM’den çıkan kararları şu aşamada durdurmasının tek bir yolu bulunuyordu. AYM’de boşalan iki koltuğa kendi istedikleri doğrultuda karar verecek isimleri getirmek.

Yargı camiasında en çok konuşulan konulardan biriydi bu. En çok da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak görev yaparken "üst düzey yönetici" kontenjanından AYM üyeliğine getirilen Emin Kuz’un yerine kimin geleceğiydi. Erdoğan’ın seçeceği ismin hukuk fakültesi mezunu, yüksek bürokrasiden bir isim olması gerekiyordu.

Dün gece de beklenen adım atıldı. Erdoğan'ın yüksek bürokrasiden AYM üyeliğine atadığı isim Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı oldu.

Metin Kıratlı

Kıratlı ismi sürpriz olmadı. Bu koltuk için pek çok ismin adı geçse de Kıratlı’nın ismi ön plandaydı. Şaşırtıcı olan Kıratlı’dan boşalan koltuğa gelen isimdi. Hakkı Susmaz ismi hiç konuşulmuyordu. Bu koltuğa Adalet Bakanlığı’nda önemli bir görevde bulunan ismin hazırlandığı biliniyordu. Ama görünen o ki Cumhurbaşkanı onu tercih etmedi.

Son olarak Kıratlı geçtiğimiz günlerde bir mekanda ödediği 168 bin TL’lik hesapla gündeme gelmişti. Görünen o ki Kıratlı’nın bu göreve geleceği biliniyordu ve birileri tarafından engellenmek istendi. Ancak başarılı olunamadı.

Karşımıza çıkan tabloda Erdoğan'ın atayacağı isimlerin AYM'nin vereceği kritik kararlarda etkisinin büyük olacağı kesin…

Kaynak: Gerçek Gündem