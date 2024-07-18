Seyhan Avşar Yazdı: Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti?

Anayasa Mahkemesi uzun bir süredir verdiği kararlarla başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere iktidarın da hedefindeydi…

Son Güncelleme:
Seyhan Avşar Yazdı: Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti?

Aslında pek çoğumuz bu kavganın 6 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında verdikleri hak ihlali kararıyla kızıştığını düşünüyor. Durum pek de öyle değil.

Tarih 2 Şubat 2023…

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın başkanlıktaki görev süresi 13 Şubat’ta doluyordu. Arslan, yeniden başkan olmak için aday oldu. Ancak karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık destek verdiği eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan vardı.

Erdoğan’ın desteklediği isimle yarışmak kolay değildi. Ancak yapılan gizli oylamada Arslan, 15 üyenin sekizinin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Erdoğan’ın desteklediği Fidan’a ise sadece yedi oy çıktı. Bu durum Erdoğan’ın AYM’ye atadığı isimlerden dahi destek göremediği gözler önüne seriyordu

Tarih 9 Mart 2023...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak 2023’te tedbiren bloke konulmasına karar verilmişti. Partinin bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından ele alındı ve bloke kararı kaldırıldı. Bu karar da tıpkı başkanlık seçimindeki gibi 7'ye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındı.

Bu karar MHP liderini çok kızdırdı. “Adı yüksek, aidiyeti ve ahlakı küçücük” diyerek AYM üyelerini hedef aldı. Ancak kızan sadece Bahçeli değildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok kızmış ve telefona sarılmıştı. Bazı AYM üyelerini arayarak, “Size çok güveniyordum. Hesaplardaki blokenin kaldırılması yönünde nasıl oy kullanırsınız?” diye hesap sordu. Erdoğan’ın aradığı AYM üyelerinden biri bu telefon konuşmasını tüm detaylarıyla anlattı.

Her geçen gün daha da siyasallaşan yargı camiasından iktidarın beklentileri fazlaydı. Ancak bu gidişat AYM üyelerinin “biat” etmediğini gösteriyordu.

Tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’a ilişkin AYM’nin verdiği hak ihlali kararı ise bardağı taşıran son damla oldu.

İktidarın AYM’den çıkan kararları şu aşamada durdurmasının tek bir yolu bulunuyordu. AYM’de boşalan iki koltuğa kendi istedikleri doğrultuda karar verecek isimleri getirmek.

Yargı camiasında en çok konuşulan konulardan biriydi bu. En çok da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak görev yaparken "üst düzey yönetici" kontenjanından AYM üyeliğine getirilen Emin Kuz’un yerine kimin geleceğiydi. Erdoğan’ın seçeceği ismin hukuk fakültesi mezunu, yüksek bürokrasiden bir isim olması gerekiyordu.

Dün gece de beklenen adım atıldı. Erdoğan'ın yüksek bürokrasiden AYM üyeliğine atadığı isim Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı oldu.

Seyhan Avşar Yazdı: Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti? - Resim : 1
Metin Kıratlı

Kıratlı ismi sürpriz olmadı. Bu koltuk için pek çok ismin adı geçse de Kıratlı’nın ismi ön plandaydı. Şaşırtıcı olan Kıratlı’dan boşalan koltuğa gelen isimdi. Hakkı Susmaz ismi hiç konuşulmuyordu. Bu koltuğa Adalet Bakanlığı’nda önemli bir görevde bulunan ismin hazırlandığı biliniyordu. Ama görünen o ki Cumhurbaşkanı onu tercih etmedi.

Son olarak Kıratlı geçtiğimiz günlerde bir mekanda ödediği 168 bin TL’lik hesapla gündeme gelmişti. Görünen o ki Kıratlı’nın bu göreve geleceği biliniyordu ve birileri tarafından engellenmek istendi. Ancak başarılı olunamadı.

Karşımıza çıkan tabloda Erdoğan'ın atayacağı isimlerin AYM'nin vereceği kritik kararlarda etkisinin büyük olacağı kesin…

168 Bin Liralık Hesapla Gündemdeydi: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı168 Bin Liralık Hesapla Gündemdeydi: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı AtandıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi (AYM)
Son Güncelleme:
Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli
Yargı Dizisinin Başrolü Yeni Adresinde... NOW TV'deki O Dizide Boy Gösterecek Yargı Dizisinin Başrolü Yeni Adresinde... NOW TV'deki O Dizide Boy Gösterecek
İki Mahalleyi Bağlayan Üst Geçit, Evin İçin Gözüktüğü İçin Yıkılıyor İki Mahalleyi Bağlayan Üst Geçit, Evin İçin Gözüktüğü İçin Yıkılıyor
29 Kişinin Öldüğü Binanın Davasında Akılalmaz Savunma: Şantiye Şefliği Tecrübem Yoktu, Staj Gibiydi 'Şantiye Şefliği Tecrübem Yoktu, Staj Gibiydi'
ÇOK OKUNANLAR
168 Bin Liralık Hesapla Gündemdeydi: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu
Aciller Doldu Taştı! Uzmanlardan Uyarı Üstüne Uyarı Geldi Aciller Doldu Taştı! Yaz Aylarında Bunlara Dikkat
Üç Lider Kıbrıs'a Gidiyor... Erdoğan ve Özel, Baş Başa Görüşecek Mi? Erdoğan ve Özel, Baş Başa Görüşecek Mi?
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı