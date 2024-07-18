Kaset İddiaları Gündemi Sarsmıştı: Mustafa Sarıgül Hakkında 'Cumhurbaşkanlığı' İddiası

Mustafa Sarıgül'ün olduğu söylenen bir kaset, dünün en çok konuşulan olayları arasındaydı. Kaset iddialarının ardından Sarıgül hakkında bir iddiada bulunan Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, Sarıgül'ün 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini öne sürdü.

Son Güncelleme:
Kaset İddiaları Gündemi Sarsmıştı: Mustafa Sarıgül Hakkında 'Cumhurbaşkanlığı' İddiası

Siyasetin gündem isimlerinden biri olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında sosyal medyaya pornografik içerikli bir video salınmıştı.

Kimin servis ettiği bilinmeyen video hakkında açıklama yapan Sarıgül, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" demişti. Sarıgül ayrıca, “50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla çok engellerle karşılaştım ama böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım” ifadelerini kullanmıştı.

Sarıgül’ün avukatları videoya yayın yasağı getirildiğini ve görüntünün kriminal inceleme sonucunda videonun montaj olduğunu açıklamıştı. Hala video gündemdeki yerini korurken, Sarıgül hakkında dikkat çeken bir iddia geldi.

TV 100’ün konuğu olan Gezici Araştırma sahibi Murat Gezici, Sarıgül’ün 30 yıldır siyasetin içinde olduğunu ve toplumu derinden ilgilendiren konulara odaklandığı için isminin hiçbir zaman geriye düşmediğini belirterek, Sarıgül’ün 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini öne sürdü. Ayrıca Murat Gezici, birilerinin 2028 Cumhurbaşkanlığı için siyaseti dizayn etmiş olabileceğini ve bu kapsamda Sarıgül’e sabotaj düzenlemiş olabileceğini da vurguladı.

Sarıgül’ün geçmişte Şişli Belediye Başkanlığında başarılı olduğunu söyleyen Gezici, Sarıgül’ün sevilen bir isim olduğunu dile getirdi.

Emir Sarıgül, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Babası Mustafa Sarıgül Hakkında Çıkan İddialara Yanıt VerdiEmir Sarıgül, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Babası Mustafa Sarıgül Hakkında Çıkan İddialara Yanıt VerdiGüncel

Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var? Mustafa Sarıgül Gerçek Gündem'e KonuştuÇirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var? Mustafa Sarıgül Gerçek Gündem'e KonuştuSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mustafa Sarıgül Kaset Cumhurbaşkanlığı
Son Güncelleme:
CHP'de Örgütlerin Ana Gündemi Erken Seçim: 'Hazır Olmalıyız...' CHP'de Örgütlerin Ana Gündemi Belli Oldu
Üç Lider Kıbrıs'a Gidiyor... Erdoğan ve Özel, Baş Başa Görüşecek Mi? Erdoğan ve Özel, Baş Başa Görüşecek Mi?
Show TV'ye Kanal D'den Flaş Transferler... Yeni Sezon Anlaşmaları Duyuruldu Show TV'ye Kanal D'den Flaş Transferler... Yeni Sezon Anlaşmaları Duyuruldu
Akdeniz'de Yetişiyor, Avrupalılar Çokça Tüketiyor! Bir Tutamı Bile Kırışıklık Karşıtıymış Akdeniz'de Yetişiyor, Avrupalılar Çokça Tüketiyor! Bir Tutamı Bile Kırışıklık Karşıtıymış
ÇOK OKUNANLAR
168 Bin Liralık Hesapla Gündemdeydi: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu
Aciller Doldu Taştı! Uzmanlardan Uyarı Üstüne Uyarı Geldi Aciller Doldu Taştı! Yaz Aylarında Bunlara Dikkat
Üç Lider Kıbrıs'a Gidiyor... Erdoğan ve Özel, Baş Başa Görüşecek Mi? Erdoğan ve Özel, Baş Başa Görüşecek Mi?
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı