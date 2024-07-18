Kaset İddiaları Gündemi Sarsmıştı: Mustafa Sarıgül Hakkında 'Cumhurbaşkanlığı' İddiası

Siyasetin gündem isimlerinden biri olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında sosyal medyaya pornografik içerikli bir video salınmıştı.

Kimin servis ettiği bilinmeyen video hakkında açıklama yapan Sarıgül, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" demişti. Sarıgül ayrıca, “50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla çok engellerle karşılaştım ama böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım” ifadelerini kullanmıştı.

Sarıgül’ün avukatları videoya yayın yasağı getirildiğini ve görüntünün kriminal inceleme sonucunda videonun montaj olduğunu açıklamıştı. Hala video gündemdeki yerini korurken, Sarıgül hakkında dikkat çeken bir iddia geldi.

TV 100’ün konuğu olan Gezici Araştırma sahibi Murat Gezici, Sarıgül’ün 30 yıldır siyasetin içinde olduğunu ve toplumu derinden ilgilendiren konulara odaklandığı için isminin hiçbir zaman geriye düşmediğini belirterek, Sarıgül’ün 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini öne sürdü. Ayrıca Murat Gezici, birilerinin 2028 Cumhurbaşkanlığı için siyaseti dizayn etmiş olabileceğini ve bu kapsamda Sarıgül’e sabotaj düzenlemiş olabileceğini da vurguladı.

Sarıgül’ün geçmişte Şişli Belediye Başkanlığında başarılı olduğunu söyleyen Gezici, Sarıgül’ün sevilen bir isim olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem