Bakanlık Yetkilisinden Kritik Açıklama: Bahçeli'nin Elini Öpen Özel Harekat Daire Başkanına Soruşturma Açılacak Mı?

Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi olayı hakkında konuştu. Yetkili, "Resmi olarak işlem yapılmaz" diyerek Karadeniz hakkında soruşturma açılmayacağını belirtti.

Son Güncelleme:
Bakanlık Yetkilisinden Kritik Açıklama: Bahçeli'nin Elini Öpen Özel Harekat Daire Başkanına Soruşturma Açılacak Mı?

FETÖ/PDY’nin askeriyedeki yapılanmasının 15 Temmuz darbe girişiminde hedef aldığı Polis Özel Harekâtı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir devlet büyüğü edasıyla karşılanmıştı.

Ziyaret sırasında, Polis Özel Harekât Süleyman Karadeniz'in MHP Lideri Bahçeli’nin elini öpmesi olayında, MHP ve onun gençlik yapılanması Ülkü Ocakları’nın emniyet ile nasıl iç içe olduğunu gözler önüne sermişti. Hala gündemde olan olayla ilgili, bir İçişleri Bakanlığı yetkilisinden açıklama geldi.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan bakanlık yetkilisi, Karadeniz’e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu yanıtladı. Yetkili, Karadeniz’in Ülkücü olmadığını belirtmiş.

Saymaz’ın yazısından ilgili kısım şöyle:

“Karadeniz’in davranışı İçişleri Bakanlığı’nı çok rahatsız etmiş. Bir bakanlık yetkilisi, ‘İzahı mümkün değil. O üniforma üzerindeyken, bu hareketi yapamaz’ dedi. Karadeniz’e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını sordum. ‘Resmi olarak işlem yapılmaz’ diye yanıt verdi. Bu yanıttan, sözlü uyarıldığını anlıyorum. Karadeniz, Bahçeli’nin elini öpmesini ‘Özel Harekat Dairesi’ne sekiz yıl sonra ilk kez gelmişti. Yaşına ve devlet tecrübesine hürmeten öptüm’ diye açıklamış. Karadeniz’in kriterine göre eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Parti lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, hem yaşça hem devlet tecrübesi bakımından eli öpülesi insanlar. Bu siyasetçiler Özel Harekat Dairesi’ni ziyaret etse Karadeniz onları da ellerinden öper mi? Asla.”

Türkiye Bu Kareyi Konuşuyor: Özel Harekat Başkanı Bahçeli'nin Elini ÖptüTürkiye Bu Kareyi Konuşuyor: Özel Harekat Başkanı Bahçeli'nin Elini ÖptüSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Polis Devlet Bahçeli MHP
Son Güncelleme:
Hastanede Gıda Zehirlenmesi: 30 Kişi Fenalaştı Üniversite Hastanesinde 30 Kişi Zehirlendi
Manavların Gizlediği Sır... Muzun Küflenmesini Durduran Saklama Yöntemi Manavların Gizlediği Sır... Muzun Küflenmesini Durduran Saklama Yöntemi
Show TV'ye Kanal D'den Flaş Transferler... Yeni Sezon Anlaşmaları Duyuruldu Show TV'ye Kanal D'den Flaş Transferler... Yeni Sezon Anlaşmaları Duyuruldu
Tankere Çarpan Sürücü Herkesi Şaşkına Çevirdi: Ben Alkollüyüm, Alkolmetreye Arkadaşım Üflesin Tankere Çarpan Sürücü Herkesi Şaşkına Çevirdi: Ben Alkollüyüm, Alkolmetreye Arkadaşım Üflesin
ÇOK OKUNANLAR
Seyhan Avşar Yazdı: Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti? Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti?
168 Bin Liralık Hesapla Gündemdeydi: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu
Altın Güne Rekorla Başladı Altın Güne Rekorla Başladı
Aciller Doldu Taştı! Uzmanlardan Uyarı Üstüne Uyarı Geldi Aciller Doldu Taştı! Yaz Aylarında Bunlara Dikkat