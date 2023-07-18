Erdoğan yatırım aramak için Körfez'in yolunu tutmuştu: Suudilerle TİHA satışı için anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinden TİHA ihracatı çıktı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında TİHA satışı anlaşması imzalandı.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan ile Baykar’ın ürettiği silahlı insansız hava aracı (İHA) alımı konusunda anlaşma imzalandı.

İmza töreni Cidde’de gerçekleştirilen iki ülke heyetlerinin görüşmeleri sonrasında düzenlendi. Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasındaki iş birliği anlaşmasını Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari imzaladı.

BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA: CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar Akıncı TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun” açıklamasını yaptı.

Bayraktar imzalanan ihracat sözleşmesini şöyle değerlendirdi: "İki ülke arasındaki derin bağları güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan'ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak. Bu iş birliği sadece ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlamayı hedefliyor."

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Erdoğan ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında yapılan imza törenine katıldı. 

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, "Suudi Arabistan, SİHA'ları Krallığın silahlı kuvvetlerin teyakkuzunu ve savunma ile üretim kapasitesini artırmak için alacak" dedi. 

Anlaşmanın maliyetine ve kaç SİHA satıldığı konusunda bilgi paylaşılmadı.

ERDOĞAN YATIRIM ARAMAK İÇİN KÖRFEZ’İN YOLUNU TUTTU

Yatırım aramak için Körfez ülkelerinin yolunu tutan Erdoğan'ın bugünkü durağı Katar olacak. Cumhurbaşkanı yarın da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek mevkidaşıyla bir araya gelecek.
 

Kaynak: Gerçek Gündem

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