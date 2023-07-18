Bingöl'de orman yangını

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ve Orman İşletme ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yoldaşan mahallesinde gece saat 01.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbarla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ve köylülerin de desteğiyle sabaha karşı kontrol altına alındı. Kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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