Erdoğan taklitleri ile bilinen isim yeşil sahalara indi: Video sosyal medyada gündem oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ses ve mimiklerini taklit ederek ürettiği videolarla bilinen Muhammed Nur Nahya ve şarkıları Türkiye’nin ekonomik durumuna göre uyarlayarak yeniden seslendiren Oğuzhan Özel ve Osman (Yellowossi) bir araya gelerek ortak bir video çekti.

ERDOĞAN YEŞİL SAHAYA İNDİ

Videoda bir halı saha maçına yer verilirken; Muhammed Nur Nahya, yine Erdoğan’ı canlandırdı. Osman ve Oğuzhan Özel ise Emel Sayın’ın “Mavi Boncuk” şarkısından esinlenerek yeni bir şarkı söyledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Üç sosyal medya fenomenini ortak olarak üretip paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.