Erdoğan taklitleri ile bilinen isim yeşil sahalara indi: Video sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medya fenomenlerinden Muhammed Nur Nahya, Oğuzhan Özel ve "Yellowossi" olarak bilinen Osman, beraber ürettikleri bir videoyu sosyal medyadan paylaştı. Nahya'nın Erdoğan'ı canlandırdığı video, sosyal medyada gündem oldu.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ses ve mimiklerini taklit ederek ürettiği videolarla bilinen Muhammed Nur Nahya ve şarkıları Türkiye’nin ekonomik durumuna göre uyarlayarak yeniden seslendiren Oğuzhan Özel ve Osman (Yellowossi) bir araya gelerek ortak bir video çekti.
ERDOĞAN YEŞİL SAHAYA İNDİ
Videoda bir halı saha maçına yer verilirken; Muhammed Nur Nahya, yine Erdoğan’ı canlandırdı. Osman ve Oğuzhan Özel ise Emel Sayın’ın “Mavi Boncuk” şarkısından esinlenerek yeni bir şarkı söyledi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Üç sosyal medya fenomenini ortak olarak üretip paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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