Erdoğan haberine 'Hırsız' yorumu yapmıştı: Orhan Aydın'a yıllar sonra soruşturma

Tiyatro sanatçı Orhan Aydın hakkında soruşturma açıldı.

Soruşturmanın gerekçesi ise soL'da yayınlanan ve Aydın'ın 2016 yılında paylaştığı bir haber.

YILLAR SONRA SORUŞTURMA

"Erdoğan'ın seslendirdiği kısa filmin müziği de çalıntı çıktı: Metin-Kemal'in bestesini çalmışlar" başlıklı haberin paylaşımını alıntılayıp "Hırsız" yazan Aydın'a yıllar sonra soruşturma açıldı.

Söz konusu haberde Erdoğan'ın seslendirmesini yaptığı "Mescid-i Aksa" kısa filminin müziğinin çalıntı olduğu ve Metin Kemal Kahraman'ın izni olmadan kullanıldığı ortaya çıktığı belirtiliyordu.