Kar yağışı onlara yaradı: Bir ilde daha eğitim ara verildi

Çanakkale'de taşımalı eğitim ile okula gelen öğrenciler için okulların tatil edildiği açıklandı.

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Kar yağışı onlara yaradı: Bir ilde daha eğitim ara verildi

Tekirdağ'da bazı ilçelerinde eğitime ara verilmesinin ardından Çanakkale'de de eğitime ara verildi.

Soğuk hava dalgasının ve kar yağışının etkisi altına giren Çanakkale, beyazın etkisi altına girdi.

Şehrin Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim( köy alanlarından servisle okula gelen öğrenciler) öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.

FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, Boğaz hattında feribot seferleri durduruldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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