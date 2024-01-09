Kar yağışı onlara yaradı: Bir ilde daha eğitim ara verildi
Çanakkale'de taşımalı eğitim ile okula gelen öğrenciler için okulların tatil edildiği açıklandı.
Tekirdağ'da bazı ilçelerinde eğitime ara verilmesinin ardından Çanakkale'de de eğitime ara verildi.
Soğuk hava dalgasının ve kar yağışının etkisi altına giren Çanakkale, beyazın etkisi altına girdi.
Şehrin Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim( köy alanlarından servisle okula gelen öğrenciler) öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.
FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU
Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, Boğaz hattında feribot seferleri durduruldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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