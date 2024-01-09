Fransa'da yeni başbakan Gabriel Attal oldu: Ülke tarihinde bir ilk

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal’ı başbakan olarak atadı.

Attal’ın başbakanlığa atanması ülke tarihinde ilkleri de beraberinde getirdi.

Attal, Fransa'nın en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı oldu.

BORNE GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümette yapması beklenen değişiklikler öncesi görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Fransa’da aralık ayında yeni göçmen yasası ile yaşanan krizin ardından, Başbakan'ın istifa edebileceği tahminleri yapılıyordu.