Fransa'da yeni başbakan Gabriel Attal oldu: Ülke tarihinde bir ilk

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakanlık görevine 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı atadı.

Son Güncelleme:
Fransa'da yeni başbakan Gabriel Attal oldu: Ülke tarihinde bir ilk

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal’ı başbakan olarak atadı.

Attal’ın başbakanlığa atanması ülke tarihinde ilkleri de beraberinde getirdi.

Attal, Fransa'nın en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı oldu.

BORNE GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümette yapması beklenen değişiklikler öncesi görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Fransa’da aralık ayında yeni göçmen yasası ile yaşanan krizin ardından, Başbakan'ın istifa edebileceği tahminleri yapılıyordu.

Etiketler
Fransa Emmanuel Macron
Son Güncelleme:
Yapacağınız bu basit aşçılık hileyle süt taşmıyor! İşte bilmeniz gereken teknik Yapacağınız bu basit aşçılık hileyle süt taşmıyor! İşte bilmeniz gereken teknik
Dublin Bodrum seferini yapan uçakta olay çıktı Dublin Bodrum seferini yapan uçakta olay çıktı
TBB'den Can Atalay açıklaması: Siyasi hesaplarla yargının esir alınmasına izin vermeyeceğiz TBB'den Can Atalay açıklaması: Siyasi hesaplarla yargının esir alınmasına izin vermeyeceğiz
Pilav lapa mı oldu? Üzülmeyin... Lapa pilavı 2 dakikada kurtaran yöntem Pilav lapa mı oldu? Üzülmeyin... Lapa pilavı 2 dakikada kurtaran yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'! Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'!
Cem Küçük emekli maaşı için rakam verdi, Murat İde tepki gösterdi: 'İş mi bu yani? Ben de mağdurum' Cem Küçük emekli maaşı için rakam verdi, Murat İde tepki gösterdi: 'İş mi bu yani? Ben de mağdurum'
Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı