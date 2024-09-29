Erden Timur'un ABD'de Gözaltına Alındığı İddia Edildi... Timur'dan Açıklama Geldi

Galatasaray'ın eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur'un, ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü.

Gazeteci Mehmet Sümer, Timur'un gözaltına alınıp sorgulandığını şu ifadelerle duyurdu:

"Brooklyn'de bir inşaat yatırımı olan Nef İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'la görüştüm.

Kendisi iki gün önce New York'a geldiğinde FBI tarafından JFK havalimanıı'nda gözaltına alınarak kendisine New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili ilgili sorular sorulduğunu doğruladı. Timur kendisine Adams'ın kampanyasına bağış yapıp yapmadığının sorulduğunu kendisinin de bağış yapmadığını soyledigini anlattı."

SON DAKİKA:

Brooklyn'de bir inşaat yatırımı olan Nef İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'la görüştüm.

Kendisi iki gün önce New York'a geldiğinde FBI tarafından JFK havalimanıı'nda gözaltına alınarak kendisine New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili ilgili sorular… — mehmet sumer (@mehmetsumer_) September 29, 2024

ERDEN TİMUR, GÖZALTI İDDİALARINI YALANLADI

Gazeteci Sümer, yaptığı son açıklamayla Erden Timur ile konuştuklarını, gözaltı işleminin uygulanmayarak yalnızca Adams soruşturmasına ilişkin bilgisine başvurulduğunu aktardı.

Sümer'in paylaşımı şu şekilde:

"Erden Timur şimdi tekrar aradı kendisine gözaltı işleminin uygulanmadığını sadece bilgisinin alınıp herhangi bir imzalı tutanak benzeri bir şey imzalamadan herhangi bir yasal işlem olmadan havalimanından çıktığını söyledi"

SON DAKİKA:

Erden Timur şimdi tekrar aradı kendisine gözaltı işleminin uygulanmadığını sadece bilgisinin alınıp herhangi bir imzalı tutanak benzeri bir şey imzalamadan herhangi bir yasal işlem olmadan havalimanından çıktığını söyledi — mehmet sumer (@mehmetsumer_) September 29, 2024

NE OLMUŞTU?

Rüşvet ve yasa dışı bağış kabul ettiği iddiasıyla gündem olan ve hakkında iddianame hazırlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams, 27 Eylül Cuma günü Manhattan'da federal mahkeme karşısına çıktı.

Siyasetçinin Türkiye ile ilişkilerinin 2015 yılında henüz ilçe belediye başkanıyken başladığı ifade edilirken, iddianamede temel olarak, Adams’a Türkiye’nin üzerinde nüfuz kurmasına izin verecek şekilde hediye ve yasa dışı bağış kabul etme suçlaması yöneltiyor.