Narin Cinayetine İlişkin Yeni Gelişme! Evdeki Eşyalar İncelemeye Alındı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma kapsamında, baba Arif Güran ile anne Yüksel Güran'ın evindeki halı ve bazı materyaller incelenmek üzere alındı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Narin'in tam 21 gün boyunca kayboldu olarak gösterildiği Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Köyü sakinleri ve 12 tutuklu sanıklar, cinayete ilişkin suskunluğunu korurken, güvenlik kamerası kayıtlarından silinen 8 gün gündeme geldi.

KAMERA KAYITLARINDA 8 GÜNLÜK BOŞLUK

Soruşturma kapsamında, amca Salim Güran ve Hüseyin Güran’ın evlerinde bulunan güvenlik kameralarındaki görüntüler alınmıştı. Narin'in amcalarından birinin kamera kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu tespit edildi. Kayıp görüntüler arasında Narin'in cesedinim bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtlar da var. TÜBİTAK'a gönderilen harddiskteki görüntülerin geri getirilmesi Narin'in bulunduğu gün ve öncesinde evde neler yaşandığına dair ipuçları verecek.

HALILAR İNCELEMEYE ALINDI

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise son ifadesinde, Narin'in cesedini, Arif Güran'ın evinin bir odasından, amca Salim Güran'ın çağırmasıyla aldığını söylemişti. Narin'in evinde bulunan halılar incelenmek üzere alındı. Halılarda, Narin'in salya veya olayla bağlantılı olabilecek bir DNA bulgusu ile amca Salim Güran'ın izleri aranacak.

Öte yandan, askeri üs bölgesine ait kamerada, iki kişinin dere bölgesinde olduğu tespit edilmişti, bu iki kişinin kim oldukları, tesadüfen mi yoksa olayla bağlantısı olup olmadığı da araştırma aşamasında.

Kaynak: CNN Türk