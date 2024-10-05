Eniştesiyle Tartışıp Vurdu

Konya'da bir adam eniştesiyle tartıştı. Şahıs eniştesini silahla vurarak ağır yaraladı.

Eniştesiyle Tartışıp Vurdu

Konya merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nuryol Sokak üzerinde M.Y.B. (24), 42 AGT 647 plakalı otomobil ile ablasının yaşadığı evin önüne geldi. Burada eniştesi O.C.A. (26) ile tartışmaya başlayan M.Y.B. eniştesine yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Enişte O.C.A. vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı enişteye sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eniştesini vuran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken eniştenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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