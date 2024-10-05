Çalıştığı Markete Sığınan Kişiyi Korumak İsterken Öldürülmüştü: Merve Acar Cinayetinde 1 Sanığa Tahliye

20 Ağustos 2023 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıkan Hasan S. (25) ile akrabası Yusuf S. (26) parkta buluşma kararı aldı. Görüşmeye kız arkadaşı Buse Simay K. ve 5 arkadaşıyla bilirlikte gelen Yusuf S.'yi gören Hasan S., elindeki bıçakla Yusuf S.'yi elinden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak parkın karşısındaki markete sığındı. Kız arkadaşı Buse Simay K.'nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S. (26), kapıdan çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar (25) ve arkasına gizlenmeye çalışan Hasan S.'ye ardı ardına ateş etti. Ağır yaralanan Merve Acar ve Hasan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla hiçbir ilgili bulunmayan, çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı eniştesinin marketine sığınan kişiyi korumaya çalışırken vurulan Merve Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Merve Acar'ın öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, Yusuf S.'ye 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), Tolga G. (18)ve Yusuf S.'nin kız arkadaşı Buse Simay K. (20) için ise 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.

SİLAH ATEŞLENMEDEN OLAY YERİNDEN AYRILMIŞ

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5 duruşmasında, 13 Eylülde olayın meydana geldiği markette geniş güvenlik önlemleri altında yaptırılan 3,5 saatlik keşfe dair 89 sayfalık bilirkişi raporu okundu. Savcılık açıklanan rapor doğrultusunda mütalaasını değiştirirken, sanık avukatları keşfin yeniden yapılmasını talep etti. Rapor gayet açık ve net olduğundan, sanık avukatlarının yeni kesif talebinin dosyayı uzatacağı gerekçesiyle talebin reddine karar verildi.

Değişen mütalaada Hasan S.'nin peşinden sığındığı markete giden sanıkların, Merve Acar ve Hasan S.'nin yaralandığını görmelerine rağmen olay yerinden kaçtıklarına dikkat çekildi. Maktul ailesinin avukatı Melike İlkgül Yurttürk, sanıkların markette kimseyi görmediklerine dair yaptıkları savunmalarının gerçek olmadığının bilirkişi raporuyla ispatladığını belirtti. Cinayet silahı ateşlenmeden olay yerinden uzaklaştığı belirlenen tutuklu sanıklardan Tolga G.'nin öldürülen Merve Acar'a karşı işlenen suçtan beraatı, yaralanan Hasan S.'ye karşı işlenen suç bakımından ise “kasten öldürmeye teşebbüsten” cezalandırılması talep edildi.

Keşfe ait bilirkişi heyeti raporu, değişen savcılık mütalaası ve yapılan savunmaları değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Tolga G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz yargılanması, diğer sanıkların ise tutukluklarının devamına karar vererek, karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA