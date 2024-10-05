Samsun'da Akılalmaz İntihar Girişimi: Damatlığını Giyip 6. Kattan Atladı!

Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Meşale Sokak'ta, dün bir intihar girişimi meydana geldi. Gazi Devlet Hastanesi'nde çalışan pratisyen A.B.B. (26) ile aynı hastanede görevdeyken, pratisyen eşi İ.P.B. (26) arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. İşten erken çıkıp evinde giden A.B.B. isimli adam, damatlığını ve rugan ayakkabılarını giyip 6'ncı kattaki evlerinden aşağı atladı.

DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.B.B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

A.B.B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA