Engin Polat'a ait kuaföre silahlı saldırı

Ataşehir'de Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait kuaföre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, işletmede maddi hasar oluştu.

Engin Polat'a ait kuaföre silahlı saldırı

Olay, Ataşehir’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 18.30 sıralarında Engin Polat’a ait kuaföre silahlı saldırıda bulunuldu. Kuaförün camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken işletmede maddi hasar oluştu. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 2 kişi olduğu ve motosikletle gelerek işletmeye ateş açtığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Engin Polat’a ait kuaföre saldırıdan bir gün önce yine eşi Dilan Polat’ ait güzellik merkezine silahlı saldırı olmuş ve işletmede maddi hasar meydana gelmişti.

Etiketler
Dilan Polat
Canan Kaftancıoğlu, koltuğunu yeni başkan Özgür Çelik'e devretti Canan Kaftancıoğlu, koltuğunu yeni başkan Özgür Çelik'e devretti
Karamollaoğlu, Hamas temsilcisiyle görüştü Karamollaoğlu, Hamas temsilcisiyle görüştü
Show TV'den beklenmedik karar... Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu. Kadro değişiyor Show TV'den beklenmedik karar... Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu. Kadro değişiyor
Yalı Çapkını dizisindeki Seyran gerçekte Safiye Soyman mı? Yalı Çapkını dizisindeki Seyran gerçekte Safiye Soyman mı?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi! Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi!
IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih
Bizzat Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi
İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor
Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor!