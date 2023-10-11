Karamollaoğlu, Hamas temsilcisiyle görüştü

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Hamas Türkiye Temsilcisi Musa Akkari ile parti genel merkezinde görüştü.

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Karamollaoğlu, Hamas temsilcisiyle görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas Türkiye Temsilcisi Musa Akkari ve eski Filistin Sağlık Bakanı Dr. Basim N. M. Naaim’le görüştü.

Karamollaoğlu görüşmenin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Aklımız Filistin’de, dillerimiz mazlum kardeşlerimiz için duada, kalbimiz ise Mescid-i Aksa’da atıyor.

Filistin meselesini Cumartesi gününden itibaren gündemlerine alanlar, bizim bu konudaki duyarlılığımızı anlayamazlar!

Filistin mücadelesini, medya ve sosyal medya propagandaları üzerinden okumaya çalışanlar elbette bizi anlayamazlar!

Üç çeyrek asırdır, akan kan ve gözyaşını görmezden gelenler, mazlumların feryatlarına kulak tıkayanlar, bizim öfkemizi ve hüznümüzü asla anlayamazlar!"

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Hamas Saadet Partisi
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