İBB'den İSPARK ücretlerine zam: En yüksek park ücreti 202 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi İSPARK’ın otopark ücret tarifelerine yüzde 55 ile 57 arasında değişen zam yapıldı. En düşük otopark ücreti 36 TL, en yüksek park ücreti ise 202 TL oldu.

İBB'den İSPARK ücretlerine zam: En yüksek park ücreti 202 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantılarının üçüncüsü bugün Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Saraçhane’deki İBB Merkez Binası Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda görüşülen teklifler arasında İBB iştiraki İSPARK’ın otopark ücret tarifelerine dair düzenleme de yer aldı. Tarife Komisyonu tarafından görüşülen teklif İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

YÜZDE 55 İLE 57 ARASINDA ZAM

Zamlı tarifeye göre Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ve Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda 0-1 saat arası 33 liradan 52 liraya, 1-2 saat arası 42 liradan 66 TL’ye, 2-4 saat arası 47 liradan 73 TL’ye, 4-8 saat arası 65 liradan 101 liraya, 8-12 saat arası 86 liradan 134 liraya, 12-24 saat arası da 130 liradan 202 liraya çıkarıldı.

Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şile'nin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23 TL'den 36 TL’ye, 1-2 saat arası 29 TL'den 45 TL’ye, 2-4 saat arası 37 TL'den 58 TL’ye, 4-8 saat arası 47 TL'den 73 TL’ye, 8-12 saat arası 72 TL'den 112 TL’ye, 12-24 saat arası 94 TL'den 146 TL’ye çıktı.

AÇIK OTOPARK ÜCRETLERİ

Açık otoparklarda birinci ve ikinci bölgenin ücretleri, kapalı otopark ücretleri ile aynı oldu. Üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23 liradan 36 liraya, 1-2 saat arası 33 liradan 52 liraya, 37 TL olan 2-4 saat arası 58 TL’ye, 47 TL olan 4-8 saat arası 73 TL’ye, 61 TL olan 8-12 saat arası 95 TL’ye, 12-24 saat arası ise 94 liradan 146 liraya yükseldi.

YOL ÜSTÜ OTOPARK TARİFESİ

Yol kenarı otopark ücretleri de birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 33 TL'den 52 TL’ye, 1-2 saat arası 42 TL'den 66 TL’ye, günlük park 94 TL'den 146 TL’ye, sonraki her saat başı ücreti de 14 liradan 22 liraya çıkarıldı. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 36 TL, 1-2 saatlik ücret 52 TL, günlük ücret 124 TL oldu.

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