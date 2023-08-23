Engin Dinç'in göreve geldiği Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçiminden sonra Süleyman Soylu'yu kabine dışında bırakarak Ali Yerlikaya'yı İçişleri Bakanlığı'na getirmesinin ardından emniyet teşkilatında başlayan değişim sürüyor. 1 Ağustos Pazartesi gece yarısından sonra (2 Ağustos) yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Soylu döneminde göreve getirilen 24 ilin emniyet müdürü görevden alınmış, "kızak görev" olarak bilinen "Emniyet Genel Müdürlüğü emrine" alınarak merkeze çekilmişti. Aynı kararname ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Engin Dinç'in göreve gelmesinin ardından Ankara'ya da yeni atamalar yapıldı.

Buna göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 16 il emniyet müdür yardımcılığı, 24 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğüne yeni görevlendirmeler yapıldı.

Ayrıca şube müdür yardımcılıkları ve ilçe emniyet müdür yardımcılıklarına çeşitli rütbelerden yeni isimler atandı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜR ENGİN DİNÇ, DİNK DAVASINDA YARGILANMIŞTI

Konya Emniyet Müdürlüğü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Engin Dinç, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı yapmıştı.

Dinç, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü'yken kentte TAYAD'lılara linç girişimi, McDonalds'ın bombalanması ve Rahip Santoro'nun öldürülmesi gibi olaylar nedeniyle tartışılan bir isim oldu. Aynı dönemde Trabzon'da yapılan bir planla İstanbul'da öldürülen gazeteci Hrant Dink için açılan davada yargılanan Dinç, "ihmali davranışla kasten öldürme" iddiasıyla suçlandığı bu davada beraat etti. Yargıtay, beraat kararını onadı. Dinç'in adı, Mülkiye müfettişlerinin soruşturduğu 10 Ekim 2015'teki Ankara Garı'nda yapılan IŞİD saldırısına ilişkin istihbaratı gecikerek terörle mücadele birimlerine göndermek iddiasıyla suçlananlar arasında da kamuoyuna yansımıştı.