'En Zengin 100 Türk' Listesindeydi: Kahve Dünyası’nın Kurucusu Birol Altınkılıç Hayatını Kaybetti

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Kahve Dünyası ile Türkiye'nin önde gelen kakao üreticilerinden Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç yaşamını yitirdi.

66 yaşındaki Altınkılıç'ın, doğum günü kutlaması için ailesiyle birlikte bulunduğu Monaco'ya bağlı Monte Carlo'da kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altınkılıç, hayatını kaybetti.

'EN ZENGİN 100 TÜRK' LİSTESİNDEYDİ

Birol Altınkılıç, 2020 yılında Forbes'ın 'En Zengin 100 Türk' listesinde yer almıştı. Altınkılıç'ın o dönemki servetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Altınkılıç'ın kurduğu Altınmarka Grubu, kakao ve çikolata üretiminin yanı sıra Kahve Dünyası markasıyla da faaliyet gösteriyordu.