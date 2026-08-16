Tinder Buluşması Kabusa Dönüştü: Hesabı Görünce Şoka Uğradı

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İddiaya göre, Tinder üzerinden bir kadınla tanışan kişi, buluşmak için Şişli'deki bir restorana gitti. Gazeteci Çağdaş Evren Çelik'in haberine göre birlikte yemek yiyen ikili, masaya bir şişe şampanya, saç kavurma, patates ve çeşitli mezeler söyledi. Daha sonra bir şişe şampanya daha sipariş edildi.

HESABI GÖRÜNCE NEYE UĞRADIĞINI

Yaklaşık bir saat süren yemeğin ardından hesabı isteyen mağdur, yaklaşık 90 bin liralık tutarla karşılaştı. Ödeme sırasında ise karttan tek seferde işlem yapılamadığı belirtilerek ücretin 8 ayrı işlem halinde tahsil edildiği öne sürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen mağdur, kendisini restorana götüren kadının işletmeyle birlikte hareket ettiğinden şüphelendi. Şahıs, kadın ve işletme hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi