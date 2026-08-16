Şile'de Boğulma Paniği! 4 Kişi Kurtarıldı, Bir Kişi Aranıyor

Şİle'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü kurtarıldı. Açığa doğru sürüklenerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Şile'de Boğulma Paniği! 4 Kişi Kurtarıldı, Bir Kişi Aranıyor
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Olay, saat 15.15 sıralarında Şile Macera Parkı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 5 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi denizden kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen A.M. (54) ise gözden kayboldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botla denizde arama çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. A.M.’nin yakınlarının sahildeki bekleyişi sürerken, ekiplerin kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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