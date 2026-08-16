Manisa’da Olay Yaratan Görüntü: O Kadın ve Sürücü Gözaltına Alındı

Manisa'da seyir halindeki aracın sunroofundan çıkarak uygunsuz hareketlerde bulunan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında kadın ile aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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Manisa’da Olay Yaratan Görüntü: O Kadın ve Sürücü Gözaltına Alındı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 8 Ağustos'ta çekilen görüntüler gündem oldu. Trafikte çekilen görüntülerde seyir halindeki bir araçtaki bir kadının sunroof üzerine çıkarak hayasızca hareketlerde bulunduğu görüldü.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Gündem olan görüntülerin ardından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı 'hayasızca hareketler' suçundan olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında araçta bulunan kadın ile sürücü gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa İli Salihli ilçesinde 08.08.2026 tarihinde araçtaki yolcu kadının Sunroof üzerine çıkarak hayasızca hareketlerde bulunması nedeniyle Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca hayasızca hareketler suçundan başlatılan soruşturma kapsamında kadın ve araç sürücüsü gözaltına alınmıştır."

Kaynak: DHA

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