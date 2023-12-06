Emre Belözoğlu, Seçil Erzan'a verdiği parayı Ankaralı iş insanından almış

Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırdığı isimlerden futbolcu Emre Belözoğlu'nun verdiği paranın 400 bin dolarını Ankaralı iş insanı Cevdet Ağaçlı'dan aldığı bankanın teftiş kurulu raporunda yer aldı.

10Haber’den Masum Gök’ün haberine göre, bu tespit raporda şöyle geçiyor:

"İddia sahibinin hesabına Cevdet Ağaçlı tarafından 17.03.2023 tarihinde 100.000 USD ve 21.03.2023 tarihinde 300.000 USD olmak üzere toplam 400.000 USD tutarında havale gelmiştir. Söz konusu tutar 22.03.2023 tarihinde olay zincirinde ismi geçen ve raporun ilerleyen bölümlerinde hakkındaki bulgulara detaylıca yer verilen Nur Erkasap'a havale edilmiştir. Dolayısıyla Volkan Bahçekapılı'nın şifahen tarafımıza iletmiş olduğu '22.03.2023 tarihinde 400.000 USD'lik tutarı Seçil Erzan'a teslim etmesi için Nur Erkasap'a verdiği' beyanına konu işlemin bu işlem olduğu kanaati edinilmiştir."

ACUN ILICALI'DAN DA PARA ALMIŞTI

Daha önce de Emre Belözoğlu'nun fona yatırılmak için Acun Ilıcalı'dan 500 bin TL borç aldığı ortaya çıkmıştı.

BANKA: SEÇİL ERZAN'DAN ŞİKÂYETÇİ OLMADILAR

Bankanın raporunda yer alan başka bir iddia ise 7 Nisan'da bankanın Levent şubesine giden Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı'nın Seçil Erzan ve bankadan şikâyetçi olmadığına ilişkin. Bankanın Teftiş Kurulu raporunda "Bununla birlikte; Volkan Bahçekapılı ile beraber şubeye gelmiş olan Emre Belözoğlu 'An itibarıyla bahse konu tutarın Volkan Bahçekapılı'nın hesabında olup olmadığını öğrenmek için şubeye geldiklerini, ne banka ne de Şube Müdürü Seçil Erzan ile ilgili herhangi bir şikâyetlerinin olmadığını belirtmiştir" dendi.