Seçil Erzan mağduru böyle kandırmış: Fon aldığı isimden bankacı taklidi yapmasını istemiş

Yüksek kâr vaadiyle başta yolu Galatasaray'dan geçen isimler olmak üzere çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ın, mağdurlardan birini kandırmak için başka bir mağduru kullandığı ortaya çıktı.

226 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Erzan'a açılan davada 18 mağdur bulunuyordu. Erzan'ın yüksek kâr vaadine inanarak toplamda 3 milyon 50 bin dolar verdiğini belirten iş insanı Mert Zeydanlı'nın şikayeti üzerine hazırlanan iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirildi ve mağdur sayısı 19'a çıktı.

BANKACI GİBİ KONUŞMASINI İSTEMİŞ

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; iş insanı Bülent Çeviker'in nisan ayındaki şikayetiyle başlayan soruşturmada ifadesi alınan Erzan'ın, Mert Zeydanlı'yla ilgili soruya da yanıt verdi. Erzan ifadesinde Çeviker'i eşi İnci Çeviker'i Zeydanlı'yı kullanarak kandırdığını anlattı.

İfadesinde Zeydanlı'dan belirttiği 3 milyon 50 bin dolar değil, toplamda 2 milyon 200 bin dolar aldığını söyleyen Erzan, 400 bin dolar geri ödeme yaptığını, 1 milyon 800 bin dolar borcu olduğunu ileri sürdü. Erzan, "Mert Zeydanlı'ya İnci Çeviker'i aratıp bankadan bir görevli gibi konuşmasını istedin mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"İnci Çeviker benim fon vaadi ile 2 milyon 200 bin dolar para aldığım Bülent Çeviker'in eşidir. Fonun vaat ettiğim tarihi gelince beni o dönem çok sık aramışlardı. Gününde para ödenmeyince Mert Zeydanlı'yı kullanımımda bulunan telefondan aradım. 'Birazdan seni arayacağım, benimle bankadan biriymiş gibi konuşur musun?' dedim. O da kabul etti"

'BANKA İŞTİRAK ETMİŞ GİBİ RAPOR DÜZENLEDİ'

Erzan soruya verdiği yanıtta, Çeviker yanındayken Zeydanlı'yı aradığını belirterek, "Her şeyin yolunda olup olmadığını sordum. O da benimle kısa bir görüşme yaptı ancak banka tutanaklara Mert Zeydanlı'nın adeta İnci Çeviker'in kandırılmasına benimle birlikte iştirak etmiş gibi rapor düzenledi" ifadelerini de kullandı.