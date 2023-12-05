Margot Robbie, THY’nin reklam yüzü oluyor

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya seferlerini tanıtmak amacıyla Hollywood'un ünlü yıldızı ve Barbie filminin başrol oyuncusu Margot Robbie ile görüştüklerini açıkladı.

Margot Robbie, THY’nin reklam yüzü oluyor

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, yaptığı açıklamada, "15-25 Mart 2024 tarihleri arasında da Avustralya’ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yeri gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur’a, oradan da 7 saat Avustralya’ya gidilecek" dedi

Ekonomim gazetesinin aktardığına göre Margot Robbie, Avustralya uçuşlarının öncesinde Türkiye'yi ziyaret ederek Göbeklitepe gibi önemli turistik bölgeleri gezecek.

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