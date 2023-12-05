Ev sahibi, kiracıdan enflasyon oranında zam istedi, tartışma çıktı

Ev sahiplerinin kiracılardan istediği yasal olmayan şartlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Maltepe'de bir ev sahibi, daireyi kiralamak isteyen vatandaştan enflasyon oranında zam yapmasını istedi.

Ev sahibi, kiracıdan enflasyon oranında zam istedi, tartışma çıktı

Ev sahiplerinin kiracılardan istediği yasadışı şartlara yeni bir örnek İstanbul Maltepe’de yaşandı.

10Haber'de yer alan habere göre, R.A adlı vatandaş İstanbul Maltepe Bağlarbaşı Mahallesindeki bir kiralık daire buldu. Ev sahibi G.Y ile 25 bin lira kira bedeli karşılığında anlaştı ve 15 bin lira da kapora verdi. Ancak ev sahibi G.Y’nin gönderdiği kira sözleşmesi R.A’yı şok etti. G.Y’nin gönderdiği kira sözleşmesinde “Kiracı bundan sonraki yıllarda mecurda oturmaya devam ettiği sürece her yıl kira bedeli enflasyon oranında arttırılacaktır” deniliyordu.

Sözleşmenin bu maddesini göre R.A ev sahibi G.Y.'ye "Böyle bir talepte bulunma hakkınız yk. Bu evi tutmaktan vazgeçtim. Kaporamı verin” dedi. Ev sahibi G.Y’ye kaporayı vermek istemedi ve aralarında tartışma çıktı. En son G.Y 15 bin liralık kaporanın 10 bin lirasını verdi. Ancak 5 bin lirasını vermedi. Ev sahibinin bu davranışından sonra R.A avukatı aracılığıyla G.Y hakkında suç duyurusunda bulundu.

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