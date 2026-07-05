Emniyet Şeridindeki Araca TIR Çarptı, Bir Çocuk Öldü

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile çarpan TIR’ın sulama kanalına devrildiği kazada 7 yaşındaki E.M. hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne seyreden İ.M. yönetimindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

EMNİYET ŞERİDİNDEKİ ARACA TIR ÇARPTI

Otomobilden inen İ.M. ile eşi G.M., aracı kontrol ettikleri sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı TIR otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, TIR ise yol kenarındaki ağaçlara çarpıp sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan E.M.'nin (7) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan İ.M. ile eşi G.M ve çiftin diğer çocuğu, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından E.M.’nin cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförünün ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Emniyet Şeridindeki Araca TIR Çarptı, Bir Çocuk Öldü Emniyet Şeridindeki Araca TIR Çarptı, Bir Çocuk Öldü