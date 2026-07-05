Trump Hamaney'in Cenazesini Hedef Aldı: Hepsini Etkisiz Hale Getirebilirdik

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için yaptığı açıklamalar dikkat çekti. istediğini de öne sürdü. Trump ayrıca cenazede ağlayanların samimi olmadığına inandığını ifade etti.

'TEK ATIŞLA HEPSİNİ ETKİSİZ HALE GETİREBİLİRDİK'

ABD merkezli Axios haber sitesine konuşan Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cenazede İran'ın üst düzey siyasi ve askeri isimlerinin bir arada bulunduğunu belirten Trump, "Ben Hamaney'in cenazesini takip ediyorum. Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz." şeklinde konuştu.

'İRAN ANLAŞMA YAPMAK İÇİN YALVARIYOR'

İran ile yürütülen diplomatik sürece dair de konuşan Trump, Tahran yönetiminin anlaşma sağlamak istediğini söyledi.

İranlıların "anlaşma yapmak için yalvardığını" iddia eden Trump, Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle tarafların karşılıklı olarak görüşmelere ve askeri hareketliliğe yaklaşık bir hafta ara verdiğini açıkladı.

'NEFRET EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM'

Trump, Hamaney'in cenaze töreninde ağlayan kalabalıklara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Cenazedeki görüntüleri izlediğini belirten Trump, "İranlıların ağladığını görünce şaşırdım. Çünkü onun nefret edildiğini düşünüyordum. Bu nedenle o gözyaşlarının samimi olduğuna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

İRAN, ESKİ DİNİ LİDERLERİNE VEDA EDİYOR

İran'ın başkenti Tahran'da, Ali Hamaney için düzenlenen devlet töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamaney’in cenazesi önünde gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Öte yandan Tahran'da cenazenin halka açık bölümünde de ağlayan İranlılar objektiflere yansıdı.

İmam Humeyni Musalla Camisi'ne şu ana kadar on binlerce kişi geldi. 4-9 Temmuz tarihleri arasında İran ve Irak'ta gerçekleştirilecek altı günlük törenlere toplam 20 ila 30 milyon kişinin katılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi