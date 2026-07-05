Zelenskiy ile Trump Görüştü: Ankara'da Bir Araya Gelecekler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Telefonda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ülkesine sağladığı destekten dolayı ABD'ye teşekkür ettiğini aktararak, "Amerika'nın, bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

ANKARA'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri de ele aldıklarını bildiren Zelenskiy, şunları kaydetti: "Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur. Görüşmemize, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında yüz yüze devam etme konusunda anlaştık."

Kaynak: AA