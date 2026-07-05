Yolcu Gemisinde Salgın Alarmı: Binlerce Kişi Karantinada, Uzmanlardan Kritik Uyarı

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Alaska ile Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaleti arasında sefer yapan Ruby Princess adlı yolcu gemisinde norovirüs vakalarının görülmesi üzerine salgın alarmı verildi. tv100'de yer alan habere göre gemide karantina önlemleri uygulanmaya başlandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, 20 günlük seyir sırasında çok sayıda yolcuda mide ve bağırsak rahatsızlığı belirtileri ortaya çıktı. Gemide 3 bin 32 yolcu ile 1.144 mürettebat bulunurken, salgının yolcuların en az yüzde 3'ünü etkilemesi üzerine olay resmi olarak kayıt altına alındı.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, oldukça bulaşıcı olan norovirüsün özellikle kalabalık ortamlarda hızla yayılabildiğini belirterek; yaşlılar, küçük çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler açısından ciddi sağlık riski oluşturabileceğini vurguladı. Virüsün en yaygın belirtileri arasında ani kusma, ishal ve karın ağrısı yer alıyor.

Mayıs ayında da Caribbean Princess adlı kruvaziyer gemisinde 102 yolcu ve 13 mürettebat olmak üzere toplam 115 kişinin norovirüsten etkilendiği açıklanmıştı. Bu son vakayla birlikte ABD çıkışlı yolcu gemilerindeki salgınlara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi