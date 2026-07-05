Akaryakıta Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu, İşte Yeni Fiyatlar

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Döviz kurunda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'da ABD ve İran arasında varılan anlaşma sonrası petrol fiyatlarında ciddi düşüş kaydedilirken araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Motorine salı günü zam geleceği öğrenildi.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaşımına göre, motorinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yeni zammın pompa fiyatlarına doğrudan yansımasının ardından motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeniden yukarı yönlü artış gösterecek.

Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya, doğu illerinde ise 68,80 liraya çıkması bekleniyor.

Motorine, salı günü 1 TL 31 kuruş zam bekleniyor. — Olcay aydilek (@olcay_aydilek) July 4, 2026

Kaynak: Haber Merkezi