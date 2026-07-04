Fırtına Alarmı: 10 İlde Denize Girmek Yasaklandı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar, yüksek dalga ve rip akıntısı uyarılarının ardından Marmara ve Karadeniz'de toplam 10 ilde denize girilmesi geçici olarak yasaklandı.

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından alınan kararlar kapsamında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 5 Temmuz Pazar günü tüm plaj ve sahillerde denize girilemeyecek. Samsun'da ise yasak 4 Temmuz Cumartesi günü uygulanacak.

İSTANBUL

İstanbul'da Karadeniz'e kıyısı bulunan Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde cumartesi ve pazar günleri denize girmek yasaklandı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda iki gün boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.

Trakya'da ise Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ile Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yüksek dalga ve can güvenliği riski nedeniyle sahillerde denize girme yasağı getirildi. Yetkililer, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını ve yasak süresince denize girmemelerini istedi.

Kaynak: AA