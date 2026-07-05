Ankara'da NATO Teyakkuzu: Ev Baskınlarında Çok Sayıda Gözaltı Var

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi gerçekleştirilen 'Turkuaz' operasyonları çerçevesince yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Silahlı paylaşımda bulunan ve suç kaydı olduğu belirtilen 46 şüpheli operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimleri tarafından yürütülen 'Operasyon Turkuaz' çalışmaları devam ediyor.

46 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kent genelinde denetimlerini artıran ekipler, silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında, silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 46 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen suç unsurlarına ise el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ANKARA'DA NATO ZİRVESİ TEYAKKUZU

'Operasyon Turkuaz' kapsamında kent genelindeki güvenlik uygulamalarının da aralıksız sürdüğü belirtildi. 'Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru' sloganıyla yürütülen uygulamalar kapsamında NATO görev alanlarında oluşturulan güvenlik çemberlerinin genişletildiği, belirlenen noktalarda ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi.

Yetkililer, NATO Zirvesi öncesinde Ankara genelinde adli ve idari tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını, huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Ankara NATO
Son Güncelleme:
Emniyet Şeridindeki Araca TIR Çarptı, Bir Çocuk Öldü Emniyet Şeridindeki Araca TIR Çarptı, Bir Çocuk Öldü
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kızılırmak'ta Yürek Yakan Olay: Oğlunu Kurtaran Baba Akıntıda Kayboldu Kızılırmak'ta Yürek Yakan Olay: Oğlunu Kurtaran Baba Akıntıda Kayboldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
İsrailli Aşırı Sağcı Bakanı Gözaltı Korkusu Sardı: ABD Ziyaretini İptal Etti İsrailli Aşırı Sağcı Bakanı Gözaltı Korkusu Sardı: ABD Ziyaretini İptal Etti
Yolcu Gemisinde Salgın Alarmı: Binlerce Kişi Karantinada, Uzmanlardan Kritik Uyarı Yolcu Gemisinde Salgın Alarmı
Akaryakıta Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu, İşte Yeni Fiyatlar Akaryakıta Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu, İşte Yeni Fiyatlar
Trump Hamaney'in Cenazesini Hedef Aldı: Hepsini Etkisiz Hale Getirebilirdik Trump Hamaney'in Cenazesini Hedef Aldı: Hepsini Etkisiz Hale Getirebilirdik
Ankara'da NATO Teyakkuzu: Ev Baskınlarında Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara'da NATO Teyakkuzu: Ev Baskınlarında Çok Sayıda Gözaltı Var