Kızılırmak'ta Yürek Yakan Olay: Oğlunu Kurtaran Baba Akıntıda Kayboldu

Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba akıntıda kayboldu. Ağacın dalına tutunarak hayatta kalan çocuk kurtarılırken, babaya henüz ulaşılamadı.

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Kızılırmak'ta Yürek Yakan Olay: Oğlunu Kurtaran Baba Akıntıda Kayboldu
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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki oğlunu kurtarmak isteyen baba M.E. (40), suda kayboldu. Olay, saat 16.00 sıralarında Küpeli Mahallesi'nden geçen Kızılırmak Nehri'nde meydana geldi. Suriye uyruklu M.E., ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada serinlemek için suya giren oğlu H.E.'nin akıntıya kapıldığını fark etti.

Kızılırmak'ta Yürek Yakan Olay: Oğlunu Kurtaran Baba Akıntıda Kayboldu - Resim : 1

AĞACA TUTUNMASINI SAĞLADI

Bunun üzerine nehre atlayan baba, oğlunun bir ağacın dalına tutunmasını sağlayarak kurtulmasına yardımcı oldu. Ancak M.E., akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, dalgıç polisler, sağlık ekipleri ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ağacın dalına tutunan H.E., jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, Özvatan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayıp babayı bulmak için başlatılan arama çalışmaları, havanın kararması nedeniyle durduruldu. Ekiplerin çalışmalara yarın sabah yeniden başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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