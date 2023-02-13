Emniyet: Provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı" bilgisini verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyaya yönelik çalışmaları aktardı.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı."
Son Güncelleme: