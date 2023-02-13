Emniyet: Provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı" bilgisini verdi.

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Emniyet: Provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyaya yönelik çalışmaları aktardı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı."

Emniyet: Provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi - Resim : 1

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