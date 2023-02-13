Babala TV'nin deprem paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur adliyede

BaBalaTV'nin hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu ve depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur savcılığa ifade vermek için adliyeye gitti.

Babala TV'nin deprem paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur adliyede

Türkiye'de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından depremzedeler için çalışmalar yürüten Oğuzhan Uğur hakkında, BaBalaTV'nin paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Söz konusu paylaşımlarda Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönündeki iddiaların yer aldığı öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un ’BaBala TV’ isimli hesabından, 6 Şubat 2023’de Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası, Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu.

Bu paylaşımların deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu ve arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu gerekçesiyle Uğur ile paylaşıma ilişkin sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Oğuzhan Uğur, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi ve ifade vermeye başladı.

 
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