Eminönü'nde Panik Dolu Anlar... Anne ve 2 Yaşındaki Çocuğu Tur Teknesinden Denize Düştü!

Eminönü'nde anne ve 2 buçuk yaşındaki çocuğu tur teknesinden denize düştü. Olayın ardından baba ve teknenin kaptanı denize atladı. Anne ve çocuk hastaneye kaldırılırken, tekne kaptanı ise polis merkezine götürüldü.

Eminönü'nde Panik Dolu Anlar... Anne ve 2 Yaşındaki Çocuğu Tur Teknesinden Denize Düştü!

Eminönü iskelesinde dün gece saatlerinde Sarıçayır ailesi tur teknesiyle gezintiye çıktı. Gezintinin ardından tekne kaptanı kıyıya yanaştığı sırada anne Resime Sarıçayır ile kucağında bulunan 2 buçuk yaşındaki kızı E.Ç. tekneden düştü.

Eşi ve çocuğunun tekneden düştüğünü gören babanın yanı sıra tekne kaptanı da denize atladı. Baba ile kaptan anne ve çocuğu denizden çıkardı.

Hastaneye kaldırılan anne ile çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tekne kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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