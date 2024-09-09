CHP Narin İçin Heyet Gönderiyor
CHP, kaybolmasının ardından 19 gün sonra cansız halde bulunan Narin Güran için heyet gönderme kararı aldı.
Diyarbakır’da kayıp olarak 19 gündür aranmasının ardından cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran için CHP heyet görevlendirdi.
Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmuş, günlerdir süren arama çalışmaları neticesinde cansız halde dere yatağında bir çuvalın içinde bulunmuştu.
CHP, Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma için Diyarbakır’da heyet gönderme kararı aldı.