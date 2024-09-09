Antalya'da Yangın Paniği: Soruşturma Başlatıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hacıobası Mahallesi'nde İbrahim Kulaç isimli vatandaş ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu sevk edildi. Evin kiler kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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