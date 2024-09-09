Hatalı Sollama Kazaya Neden Oldu: Sürücüler Yaralandı

Bilecik'te bir sürücünün yaptığı hatalı sollama sonucu iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, jandarma inceleme başlattı.

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Hatalı Sollama Kazaya Neden Oldu: Sürücüler Yaralandı

Bilecik'te Bozüyük-Söğüt karayolunda seyir halindeki otomobil sürücü Ali Y., Alibeydüzü Köyü mevkiinde yaptığı bir sollama sonucu karşı yönden gelen İbrahim A., idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıları sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Bilecik Trafik kazası
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