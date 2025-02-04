Emine Erdoğan, Suriye Lideri Ahmed Şara'nın Eşi ile Bir Araya Geldi

Suriye lideri Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti ile Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan ortak basın açıklamasında teröre karşı net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Suriye Lideri Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.

'ÇOCUKLAR İÇİN ATABİLECEĞİMİZ ADIMLARI GÖRÜŞTÜK'

İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk. Bilhassa, dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük.

Suriye’nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde eskiden olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim. Barış ve istikrarın hâkim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA