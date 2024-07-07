Emekliler İçin İnternet Sitesi Açıldı

Emekliler, emekli maaşlarından kan ağlarken, SGK, emeklilere yönelik bir internet sitesi kurdu. Emekliler için yepyeni bir platform olan emekliler.gov.tr internet sitesini hizmete açtı. Bu platformda emekliler için birçok özel hizmet ve fırsat sunuluyor.

SGK'nın resmi hesabından duyurulan sitede,"Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz" denildi.

"emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın oluşturmanın yolunu da gösteren video yayınlandı.

Emekliler, dijital kimlik kartını oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

Kaynak: AA