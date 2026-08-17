Emekli Tuğamiral Türker Ertürk Tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan videodaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Ertürk, soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Emekli Tuğamiral Türker Ertürk Tutuklandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Deniz Harp Okulu Komutanı ve emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün dijital mecralarda yayımlanan konuşmalarını incelemeye aldı.

Başsavcılık, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ertürk tutuklandı.

Kaynak: AA

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