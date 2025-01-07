Emekli Bekçi Dehşet Saçtı! İstanbul'da Metrobüste Korku Dolu Anlar

İstanbul Bakırköy-İncirli Metrobüs durağında akşam saatlerinde, kimliği henüz bilinmeyen alkollü şahıs çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Şahıs elindeki silahla havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan durakta bekleyen vatandaşlar, panikle kaçmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, silaha da el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin emekli bekçi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vatandaşların panik yaşadığı ve şüphelinin yakalandığı anlar ise, bir kişinin telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA-İHA