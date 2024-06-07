Emanet aldığı araçla kaza yaptı, araçta yangın çıktı

Konya’da bir kişi arkadaşından emanet aldığı araçla kaza yaptı. 2 saat sonra aynı araçta park halindeyken yangın çıktı.

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Emanet aldığı araçla kaza yaptı, araçta yangın çıktı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cömert E., arkadaşından 42 AFM 864 plakalı otomobili emanet aldı. Halil Ürün Caddesi üzerinde akşam saatlerinde seyir halinde olduğu sırada farklı bir otomobil ile çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu. Cömert E., cadde üzerine aracı bir iş yeri önüne park etti. Kazadan yaklaşık 2 saat sonra araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden yakındaki akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan Yasin D. ve bir akaryakıt istasyonu çalışanı, yangın söndürme tüpü ile araçtaki alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

"ARAÇ YANIYORDU, SÖNDÜRDÜK"

Araçtaki yangına ilk müdahaleyi yapan Yasin D., “Ben aracıma benzin alıyordum. Petrolde duran arkadaş tüple koştu. Ben de bir tüp alıp koştum. O müdahale ederken ben de müdahale ettim. İlk müdahalemizi yaptık, sonra itfaiye geldi. Araç yanıyordu, söndürdük” dedi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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