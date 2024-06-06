Makam odasından Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti: DEM Partili başkan hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında, makam odasından Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdığı için "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indiren Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mümin Erol'un mazbatasını alarak göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdiği anlara ilişkin görüntüler, dün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlandı.
Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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